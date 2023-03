Pesto al basilico consigliato dai nutrizionisti: senza ne olio ne sale. Sole 65 kcal! (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Pesto è una ricetta di antica tradizione ligure che ha visto la luce nell’Ottocento e che ha conosciuto molte varianti nel corso del tempo. Una di queste è la versione light che ti suggeriamo oggi e che si può preparare in casa in men che non si dica e con pochissimi ingredienti. Vediamo come. Gli ingredienti 210 gr di pasta 50 gr di parmigiano reggiano una manciata abbondante di foglie di basilico fresco un cucchiaino di pinoli uno spicchio d’aglio 200 gr di feta La preparazione La prima cosa è mettere a bollire l’acqua per la pasta. Intanto che si scalda, ci si dedica subito al Pesto. Con un frullino si mixano lo spicchio d’aglio, la feta a dadini, i pinoli (per una versione ancora più light potete anche decidere di ometterli), il parmigiano e tutto il basilico (che bisognerà prima lavare per bene e poi ... Leggi su donnaup (Di venerdì 3 marzo 2023) Ilè una ricetta di antica tradizione ligure che ha visto la luce nell’Ottocento e che ha conosciuto molte varianti nel corso del tempo. Una di queste è la versione light che ti suggeriamo oggi e che si può preparare in casa in men che non si dica e con pochissimi ingredienti. Vediamo come. Gli ingredienti 210 gr di pasta 50 gr di parmigiano reggiano una manciata abbondante di foglie difresco un cucchiaino di pinoli uno spicchio d’aglio 200 gr di feta La preparazione La prima cosa è mettere a bollire l’acqua per la pasta. Intanto che si scalda, ci si dedica subito al. Con un frullino si mixano lo spicchio d’aglio, la feta a dadini, i pinoli (per una versione ancora più light potete anche decidere di ometterli), il parmigiano e tutto il(che bisognerà prima lavare per bene e poi ...

