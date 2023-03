Pesci marci, vernice e liquame: il ritorno in piazza dei Fridays for Future contro il cambiamento climatico – Foto e video (Di venerdì 3 marzo 2023) «Non c’è più tempo, il momento è ora». In tutta Italia gli attivisti per la giustizia climatica di Fridays for Future hanno sfilato in lunghi cortei per riportare l’attenzione sul cambiamento climatico. «Comunità energetiche, trasporti capillari, servizi pubblici per città vive e accessibili»: sono queste le richieste di migliaia di giovani che hanno riempito le strade di ogni regione. «Con la guerra e le molteplici crisi che stiamo vivendo, le grandi aziende del fossile hanno accumulato enormi extraprofitti, mentre dilaga la povertà energetica. Ma la partita non è finita», spiegano gli ambientalisti. «Possiamo ribaltare la situazione e costruire l’alternativa. Questo sciopero darà nuova luce alla rabbia: saremo energia creativa e propositiva, renderemo concreto l’immaginario delineato dall’Agenda Climatica», ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) «Non c’è più tempo, il momento è ora». In tutta Italia gli attivisti per la giustizia climatica diforhanno sfilato in lunghi cortei per riportare l’attenzione sul. «Comunità energetiche, trasporti capillari, servizi pubblici per città vive e accessibili»: sono queste le richieste di migliaia di giovani che hanno riempito le strade di ogni regione. «Con la guerra e le molteplici crisi che stiamo vivendo, le grandi aziende del fossile hanno accumulato enormi extraprofitti, mentre dilaga la povertà energetica. Ma la partita non è finita», spiegano gli ambientalisti. «Possiamo ribaltare la situazione e costruire l’alternativa. Questo sciopero darà nuova luce alla rabbia: saremo energia creativa e propositiva, renderemo concreto l’immaginario delineato dall’Agenda Climatica», ...

