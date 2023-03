Pescara-Juve Stabia | i convocati di Pochesci

(Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tecnico Sandroha reso nota la lista dei 22 calciatoriper il match, valevole per la trentesima giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, sabato 4 marzo 2023, con inizio alle ore 14:30 presso lo stadio Adriatico di. Portieri: Barosi, Russo. Difensori: Caldore, Cinaglia, Maggioni, Peluso, Vimercati. Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Moreschini, Ricci, Scaccabarozzi. Attaccanti: Bentivegna, D’Agostino, Pandolfi, Rosa, Silipo, Volpe, Zigoni. Non: Esposito Indisponibili: Dell’Orfanello, Guarracino, Mignanelli, Picardi Squalificati: – L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...giorno del ritorno di Zdenk Zeman sulla panchina del. Il 5 marzo 2018 venne esonerato, a cinque anni esatti da quel giorno ecco lo Zeman ter. All'Adriatico (ore 14:30) sarà di scena la...Sarà domani il giorno del ritorno di Zdenek Zeman sulla panchina del. Il tecnico fu esonerato 5 marzo 2018 e a cinque anni esatti tornerà a sedere in panchina nella sfida contro laStabia all'Adriatico. Per la squadra biancazzurra l'obiettivo è tornare ...- Alla vigilia diStabia (sabato, ore 14.30) Zeman non svela la formazione, ma fa trapelare qualche indicazione. I PRIMI ALLENAMENTI - "La squadra ha una buona base e dobbiamo sviluppare concetti. Sta a ...

Serie C Pescara Juve Stabia, Zeman: "Squadra forte ma dobbiamo migliorare" Rete8

Il tecnico Sandro Pochesci ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il match Pescara-Juve Stabia, valevole per la trentesima giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, ...