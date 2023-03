Perugia – Como 0-0 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tornano Alex Blanco e Tommaso Arrigoni a centrocampo mentre davanti insieme al confermatissimo Gabrielloni, Mister Longo sceglie Leonardo Mancuso, autore di due assist nella vittoria casalinga di sabato contro il Cosenza.Una partita dura con molte interruzioni di gioco e che riflette nell’agonismo l’importanza della posta in palio.La prima occasione è del Como con un calcio d’angolo ma Blanco non aggancia di testa. Fino alla mezz’ora il Perugia ha un’occasione nei piedi di Olivieri che spara alto.Il Como fa fatica ad arrivare al tiro nonostante stazioni più di una volta al limite dell’area dei padroni di casa. L’occasione più grande passa per i piedi di Gabrielloni, che riceve da Mancuso e calcia rasoterra sul secondo palo con la palla che esce di pochissimo.Verso la fine del primo tempo si fa male Iovine che deve essere sostituito, al ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tornano Alex Blanco e Tommaso Arrigoni a centrocampo mentre davanti insieme al confermatissimo Gabrielloni, Mister Longo sceglie Leonardo Mancuso, autore di due assist nella vittoria casalinga di sabato contro il Cosenza.Una partita dura con molte interruzioni di gioco e che riflette nell’agonismo l’importanza della posta in palio.La prima occasione è delcon un calcio d’angolo ma Blanco non aggancia di testa. Fino alla mezz’ora ilha un’occasione nei piedi di Olivieri che spara alto.Ilfa fatica ad arrivare al tiro nonostante stazioni più di una volta al limite dell’area dei padroni di casa. L’occasione più grande passa per i piedi di Gabrielloni, che riceve da Mancuso e calcia rasoterra sul secondo palo con la palla che esce di pochissimo.Verso la fine del primo tempo si fa male Iovine che deve essere sostituito, al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tabellamercatob : Così all'andata Risultati e classifica #SerieB dopo 9^ giornata 34 reti, 5 vittorie in trasferta, 5-1 del #Modena a… - GazzettinoL : Serie B 28ma Giornata Pisa-Palermo Sabato h 14 Reggina-Parma h 16,15 Ascoli-Bari Domenica h 15 Brescia-Cagliari… - psb_original : Como, Longo: 'Perugia? Un buon punto. Non ci sono squadre in grande difficoltà' #SerieB - sabrijouini83 : ??Partite terminate Bari ?? Venezia 1-0 Benevento ?? Südtirol 0-2 Cagliari ?? Genoa 0-0 Cittadella ?? Brescia 0-0 Mode… - ripaGT : ?? Il calcio in piazzetta su UmbriaTV ?? 1 marzo 2023 ??? Renato Curi, #Perugia-#Como (#SerieB)… -