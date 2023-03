Perché tornare a vestirsi di rosa è semplicemente bel-lis-si-mo (Di venerdì 3 marzo 2023) Amare il rosa e indossarlo a oltranza. Pink is Power non è una frase fatta ora che la tendenza della moda uomo per il 2023 vede il colore rosa entrare di diritto nel guardaroba maschile di tutto il mondo senza più filtri residui. Forte del supporto mediatico by Valentino con il Pink PP, la collezione co-ed invernale 22-23 monocroma in rosa shocking, lo si vede indossato con estrema scioltezza praticamente ovunque. Rocco Fasano al GQ MOTY 2022 Rocco Fasano MAX MONTINGELLIFinalmente pantaloni rosa, maglioni e magliette rosa, felpe, cappotti e addirittura scarpe: vestiti e accessori da uomo si ri-prendono quei codici che da sempre sono di loro competenza molto prima della gender cromia blu/rosa voluta dalla capitalizzazione delle nascite del dopoguerra. È bene ricordare che nel 1700 gli ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 3 marzo 2023) Amare ile indossarlo a oltranza. Pink is Power non è una frase fatta ora che la tendenza della moda uomo per il 2023 vede il coloreentrare di diritto nel guardaroba maschile di tutto il mondo senza più filtri residui. Forte del supporto mediatico by Valentino con il Pink PP, la collezione co-ed invernale 22-23 monocroma inshocking, lo si vede indossato con estrema scioltezza praticamente ovunque. Rocco Fasano al GQ MOTY 2022 Rocco Fasano MAX MONTINGELLIFinalmente pantaloni, maglioni e magliette, felpe, cappotti e addirittura scarpe: vestiti e accessori da uomo si ri-prendono quei codici che da sempre sono di loro competenza molto prima della gender cromia blu/voluta dalla capitalizzazione delle nascite del dopoguerra. È bene ricordare che nel 1700 gli ...

