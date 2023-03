Perché Matteo Berrettini si è ritirato contro Holger Rune | cosa è successo dopo lo 0-6 nel primo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 marzo 2023) Finisce nel peggiore dei modi il torneo ATP 500 di Acapulco per. Il tennista romano si ènel corso del match dei quarti di finale. Non si conoscono ancora le motivazioni, ma si teme ovviamente un infortunio per il giocatore italiano, che si trovava sotto 0-6 0-1il giovane danese. Un match davvero da dimenticare per, che nei primi tre game ha subito un parziale di 12 punti a 2. Un monologo da parte di, che è stato interrotto dalla pioggia sul 4-0 delset. Nemmeno lo stop ha aiutato, che al ritorno in campo ha perso nuovamente altri tre game, decidendo poi di ritirarsi ad inizio secondo set. Sicuramente la frustrazione di ...