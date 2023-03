Perché l’iPhone 15 dovrebbe essere un concentrato di potenza (Di venerdì 3 marzo 2023) Per quanto al lancio degli iPhone 15 manchino ancora svariati mesi (la presentazione dovrebbe esserci a settembre), ci sono in arrivo delle notizie davvero incoraggianti relative alla prossima serie. Quelle più recenti riguardano il processore a bordo dei melafonini che verranno, più performante che mai. Naturalmente il nuovo chip pensato per gli iPhone 15 (di sicuro per i modelli Pro) sarà il nuovo A17. Dietro la semplice nomenclatura si nasconde la novità attesa per il prossimo autunno ossia il fatto che il prezioso hardware si baserà su un processo di produzione a 3 nm del produttore di chip TSMC. Sarà la prima volta che Apple adotterà questa soluzione, denominata più nello specifico N3E (3nm Enhanced). Cosa potrebbe significare per gli iPhone 15 beneficiare del chip A17 a 3 nanometri? Secondo alcune fonti, la scelta dovrebbe garantire ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Per quanto al lancio degli iPhone 15 manchino ancora svariati mesi (la presentazioneesserci a settembre), ci sono in arrivo delle notizie davvero incoraggianti relative alla prossima serie. Quelle più recenti riguardano il processore a bordo dei melafonini che verranno, più performante che mai. Naturalmente il nuovo chip pensato per gli iPhone 15 (di sicuro per i modelli Pro) sarà il nuovo A17. Dietro la semplice nomenclatura si nasconde la novità attesa per il prossimo autunno ossia il fatto che il prezioso hardware si baserà su un processo di produzione a 3 nm del produttore di chip TSMC. Sarà la prima volta che Apple adotterà questa soluzione, denominata più nello specifico N3E (3nm Enhanced). Cosa potrebbe significare per gli iPhone 15 beneficiare del chip A17 a 3 nanometri? Secondo alcune fonti, la sceltagarantire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BagnoliMD : @ClaudioStoduto Per gli appassionati, forse. Per i ragazzini, è sempre di più uno status symbol (Vedi in USA sopra… - WINDFL0WERS : la quantità di volte che ho fatto il trasferimento di dati da un iphone all'altro negli ultimi cinque mesi perché n… - tettents : @VieniquiC hahaahhaaha non l’avevo vista ?? Paolini della situazione hahah ma è normale che non riesca a sentire l’a… - Elisabe43764042 : @_Paolo_Bruni_ @FrancyontheMoon Mi piacerebbe molto darle ragione ma purtroppo il marketing funziona perché il nost… - osnapitzmanu : ma perchè qui a roma negli instore in cui sono andato hanno sempre scattato le foto con l'iPhone mentre in quelle d… -

iPhone 15, Apple toglie l'esclusiva dei display a Samsung ...ha perso degli ordini da Apple per i pannelli di iPad Pro perché ... Tutte le anticipazioni sui prossimi iPhone 15 in arrivo a ... solo 887 2 Mar 2023 Amazon sconta di 140 l' iPhone 14 da 128 GB. ... Apple stoppa ChatGPT sull'app di posta elettronica BlueMail Da qui la richiesta del produttore di iPhone di alzare il limite ...del produttore di iPhone di alzare il limite di età per l'... Inoltre, Volach contesta la richiesta di Apple perché il limite a 17 anni ... Addio alle password, il futuro è delle passkey ... perché ridurrebbero il rischio di furti d'identità e attacchi ... E l'elenco delle organizzazioni che offrono la passkey in ... soprattutto se iPhone i ladri riescono ad appropriarsi di somme ingenti da ... ...ha perso degli ordini da Apple per i pannelli di iPad Pro... Tutte le anticipazioni sui prossimi15 in arrivo a ... solo 887 2 Mar 2023 Amazon sconta di 14014 da 128 GB. ...Da qui la richiesta del produttore didi alzare il limite ...del produttore didi alzare il limite di età per'... Inoltre, Volach contesta la richiesta di Appleil limite a 17 anni ......ridurrebbero il rischio di furti d'identità e attacchi ... E'elenco delle organizzazioni che offrono la passkey in ... soprattutto sei ladri riescono ad appropriarsi di somme ingenti da ... Ecco come (e perché) Apple limiterà la USB-C di iPhone 15 GizChina.it