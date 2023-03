Perché l’inchiesta Covid è un’idiozia (Di venerdì 3 marzo 2023) Sulla questione dell’indagine riguardante una ventina di “illustri” personaggi in merito alla gestione del Covid nella bergamasca, la penso esattamente come il titolare di questo blog: la questione andrebbe affrontata sul piano politico e non su quello giudiziario, per tutta una serie di ragioni di logica elementare. Tra tutte, quella fondata sull’imprevedibilità e la scarsa conoscenza di un virus giunto inaspettatamente dalla Cina. Virus che oggi, è importante sottolineare, dopo oltre tre anni di inconfutabili riscontri numerici, sappiamo con certezza che rappresentava sin dall’inizio un grave rischio di salute solo per una ristretta fascia della popolazione: le persone fragili e/o molto anziane già portatrici di importanti patologie pregresse. Persone fragili che andavano tutelate in ogni modo, ma senza paralizzare il Paese, provocando danni economici e sanitari – ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 3 marzo 2023) Sulla questione dell’indagine riguardante una ventina di “illustri” personaggi in merito alla gestione delnella bergamasca, la penso esattamente come il titolare di questo blog: la questione andrebbe affrontata sul piano politico e non su quello giudiziario, per tutta una serie di ragioni di logica elementare. Tra tutte, quella fondata sull’imprevedibilità e la scarsa conoscenza di un virus giunto inaspettatamente dalla Cina. Virus che oggi, è importante sottolineare, dopo oltre tre anni di inconfutabili riscontri numerici, sappiamo con certezza che rappresentava sin dall’inizio un grave rischio di salute solo per una ristretta fascia della popolazione: le persone fragili e/o molto anziane già portatrici di importanti patologie pregresse. Persone fragili che andavano tutelate in ogni modo, ma senza paralizzare il Paese, provocando danni economici e sanitari – ...

