Perché la Commissione europea ordina all’Italia di recuperare l’Ici esentata (anche) al Vaticano (Di venerdì 3 marzo 2023) La Commissione europea riconosce le «difficoltà per le autorità italiane nell’individuare i beneficiari», ma non le ritiene sufficienti a motivare la rinuncia a recuperare «gli aiuti di Stato illegali concessi ad alcuni enti non commerciali sotto forma di esenzione dall’imposta sugli immobili». Il tributo in questione è l’Imposta comunale sugli immobili (Ici), che tra il 2006 e il 2011 non hanno dovuto versare gli enti non commerciali che «esercitavano determinate attività sociali di natura economica». Tale esenzione riguardava gli «enti ecclesiastici» in senso lato, come la Chiesa Cattolica, che è stata tra i maggiori beneficiari, ma anche le altre confessioni e, in generale, gli enti no profit o con scopi filantropici. La condizione (prevista dal decreto legge del 1992 che ha istituito l’imposta, sostituita nel 2012 ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 marzo 2023) Lariconosce le «difficoltà per le autorità italiane nell’individuare i beneficiari», ma non le ritiene sufficienti a motivare la rinuncia a«gli aiuti di Stato illegali concessi ad alcuni enti non commerciali sotto forma di esenzione dall’imposta sugli immobili». Il tributo in questione è l’Imposta comunale sugli immobili (Ici), che tra il 2006 e il 2011 non hanno dovuto versare gli enti non commerciali che «esercitavano determinate attività sociali di natura economica». Tale esenzione riguardava gli «enti ecclesiastici» in senso lato, come la Chiesa Cattolica, che è stata tra i maggiori beneficiari, male altre confessioni e, in generale, gli enti no profit o con scopi filantropici. La condizione (prevista dal decreto legge del 1992 che ha istituito l’imposta, sostituita nel 2012 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : @matteosalvinimi ma allora @matteosalvinimi perché vi spaventa così tanto una commissione d'inchiesta parlamentare… - andreapurgatori : Perché il governo avrebbe dato un colpo di freno “per approfondimenti” alla decisione unanime di tutti i partiti su… - DantiNicola : #Putin che cita l'aiuto all'Italia durante la Pandemia, come segno di vicinanza, conferma la necessità di fare chia… - incompiutezza1 : RT @nelloscavo: @matteosalvinimi ma allora @matteosalvinimi perché vi spaventa così tanto una commissione d'inchiesta parlamentare su quel… - GianpaoloZatti : RT @tradori: Perché dobbiamo essere più Grin a tutti i costih Alla luce di quanto accaduto in UE sorge spontaneo domandarsi chi in commiss… -

Codice della strada: in arrivo pene severissime per queste 7 azioni Però, come spiega la Commissione euroepa, nel 2019 circa il 40% dei reati transfrontalieri è rimasto imunito, o perché l'autore del reato non è stato identificato o perché il pagamento della multa ... Riaperte le indagini per l'omicidio di Pasolini dopo quasi 50 anni ... esponente della Banda della Magliana, che alla Commissione Antimafia dà una giustificazione sul perché Pasolini si recò all'Idroscalo di Ostia: per riottenere le pizze di Salo', le 120 giornate di ... Transizione ecologica, Barbagallo (PD); "Da governo solo risposte generiche" 'La risposta del governo è generica, non ci soddisfa e siamo veramente preoccupati perché non riscontriamo la reale intenzione di accelerare la transizione ecologica dei trasporti ...PD in commissione ... Però, come spiega laeuroepa, nel 2019 circa il 40% dei reati transfrontalieri è rimasto imunito, ol'autore del reato non è stato identificato oil pagamento della multa ...... esponente della Banda della Magliana, che allaAntimafia dà una giustificazione sulPasolini si recò all'Idroscalo di Ostia: per riottenere le pizze di Salo', le 120 giornate di ...'La risposta del governo è generica, non ci soddisfa e siamo veramente preoccupatinon riscontriamo la reale intenzione di accelerare la transizione ecologica dei trasporti ...PD in... Perché la Commissione europea chiede all’Italia di recuperare l’Ici esentata tra il 2006 e il 2011 Linkiesta.it