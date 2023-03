"Perché la barca non si è accostata": la frase che riscrive la strage di Cutro (Di venerdì 3 marzo 2023) Maurizio Gasparri non usa giri di parole e va dritto al punto. In questi giorni la sinistra e i giornaloni vicini ai progressisti stanno attaccando in modo ignobile il governo e soprattutto la Guardia Costiera. Così il senatore azzurro mette le cose in chiaro: "Leggo ancora parole offensive nei confronti del ministro Piantedosi. Non solo da parte di avversari politici, la cosa, anche se senza ragione, potrebbe essere prevedibile, ma anche nell'ambito di cronache giornalistiche che, secondo me, stravolgono la realtà. Ma quali frasi gravi e disumane ha pronunciato il ministro Piantedosi? È giusto dire che questi viaggi della disperazione non si devono moltiplicare e che i mercanti di persone non devono proseguire nella loro cinica attività. Anche la tragedia di Crotone lo ha dimostrato. Mezzi improbabili, autentici criminali, che speculano sulla disperazione di chi dà loro dei soldi per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Maurizio Gasparri non usa giri di parole e va dritto al punto. In questi giorni la sinistra e i giornaloni vicini ai progressisti stanno attaccando in modo ignobile il governo e soprattutto la Guardia Costiera. Così il senatore azzurro mette le cose in chiaro: "Leggo ancora parole offensive nei confronti del ministro Piantedosi. Non solo da parte di avversari politici, la cosa, anche se senza ragione, potrebbe essere prevedibile, ma anche nell'ambito di cronache giornalistiche che, secondo me, stravolgono la realtà. Ma quali frasi gravi e disumane ha pronunciato il ministro Piantedosi? È giusto dire che questi viaggi della disperazione non si devono moltiplicare e che i mercanti di persone non devono proseguire nella loro cinica attività. Anche la tragedia di Crotone lo ha dimostrato. Mezzi improbabili, autentici criminali, che speculano sulla disperazione di chi dà loro dei soldi per ...

