Perché i russi anti Putin hanno fatto due blitz nell'oblast' di Bryansk (Di venerdì 3 marzo 2023) La narrazione fornita dal Fsb, e le conseguenti versioni diffuse dai media di Mosca, hanno definito il blitz di ieri nei villaggi di Lyubichane e Sushany un attacco terroristico ad opera di un "gruppo di nazionalisti ucraini", entrati in russia dal confine di Chernihiv. Sembrerebbe, invece, che i circa quarantacinque sabotatori dei due piccoli caseggiati nell'oblast' di Bryansk farebbero parte del Rdk, il corpo volontario dei cittadini russi formatosi nell'aprile del 2022 per combattere l'esercito di Putin in Ucraina. Molti di loro hanno fatto parte dell'estrema destra russa, nonostante siano una parte minoritaria di essa rispetto ai neonazisti di Wagner e ai neozaristi come Strelkov. In ogni caso Kyiv ...

