“Perché hanno mandato via Ivana”. GF Vip, Onestini non ha voluto nasconderlo a nessuno (Di venerdì 3 marzo 2023) La scorsa 38esima puntata del GF Vip 7 è stata dura per ognuno dei concorrenti, e per motivi diversi. Ad esempio Luca Onestini si è trovato a dover salutare improvvisamente la sua Ivana Mrazova, con cui stava nascendo di nuovo qualcosa. Sembrava un sogno, ma purtroppo è uscita. Lui sostiene di sapere Perché. Di mezzo, come sempre, ci sarebbero Alfonso Signorini e gli autori della trasmissione. Luca Onestini non è stato affatto contento della notizia, inizialmente si era convinto che fosse solamente uno scherzo. Però il conduttore al contrario era serio sull’uscita di Ivana Mrazova dal GF Vip 7. Che cosa sostiene il gieffino? GF Vip, Luca Onestini: “Perché hanno fatto uscire Ivana” Stessa sorte è toccata anche agli altri ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 3 marzo 2023) La scorsa 38esima puntata del GF Vip 7 è stata dura per ognuno dei concorrenti, e per motivi diversi. Ad esempio Lucasi è trovato a dover salutare improvvisamente la suaMrazova, con cui stava nascendo di nuovo qualcosa. Sembrava un sogno, ma purtroppo è uscita. Lui sostiene di sapere. Di mezzo, come sempre, ci sarebbero Alfonso Signorini e gli autori della trasmissione. Lucanon è stato affatto contento della notizia, inizialmente si era convinto che fosse solamente uno scherzo. Però il conduttore al contrario era serio sull’uscita diMrazova dal GF Vip 7. Che cosa sostiene il gieffino? GF Vip, Luca: “fatto uscire” Stessa sorte è toccata anche agli altri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : “SAPEVANO che non era pericoloso, SAPEVANO che la stragrande maggioranza delle persone avrebbe avuto una malattia l… - giammarcosicuro : Yulia assieme a Ciambella, il gatto che i vigili del fuoco hanno appena salvato dal suo appartamento distrutto da u… - MarianoGiustino : Guardate il livello di mostruosità del regime orrifico della Rep. islamica dell'#Iran. Questa bambina, #SaraShirazi… - WaltWhite2016 : «Non siamo investitori che arrivano e comprano, tutto riguarda il business plan perché in tanti hanno i soldi. Il M… - MikMak85394136 : RT @Leonard6031: Non hanno effettuato i test sulla sicurezza per i 'vaccini' anticovid perché il test siete voi. -

Clio Make Up in lacrime su Instagram: 'Troppa competizione tra influencer. Ho paura, la vita è una mer*a...' Infine conclude: 'Gli altri non ne parlano perché hanno paura delle conseguenze, di deludere brand, di tagliarsi fuori dai contratti. Non è quello che voglio fare io. Non voglio scendere a ... Perché i libri vecchi hanno quell'odore particolare A tal proposito: perché i libri vecchi hanno quell'odore particolare Il professor Matija Strli dell'University College di Londra ha scritto numerosi articoli sulla questione e ha identificato una ... Rixi sul naufragio a Cutro, nessuno ha detto di non soccorrere ... ma nessuno tocchi la Guardia costiera perché metteremmo in discussione un corpo che è ammirato a ...del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi subito dopo il naufragio dei migranti a Cutro che hanno ... Infine conclude: 'Gli altri non ne parlanopaura delle conseguenze, di deludere brand, di tagliarsi fuori dai contratti. Non è quello che voglio fare io. Non voglio scendere a ...A tal proposito:i libri vecchiquell'odore particolare Il professor Matija Strli dell'University College di Londra ha scritto numerosi articoli sulla questione e ha identificato una ...... ma nessuno tocchi la Guardia costierametteremmo in discussione un corpo che è ammirato a ...del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi subito dopo il naufragio dei migranti a Cutro che... Indagati perché non hanno chiuso prima, non per green pass e ... Presskit