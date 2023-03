Perché è stata cancellata la discesa di Aspen e com’era la classifica? Il regolamento: perché la gara non è stata omologata (Di venerdì 3 marzo 2023) La discesa libera maschile di Aspen, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino, è stata cancellata a causa del maltempo che si è abbattuto sulla pista statunitense nel corso della gara. Erano scesi soltanto i primi 24 atleti e dunque il risultato non è stato omologato, visto che da regolamento c’è bisogno della discesa di almeno 30 uomini per convalidare l’esito della pista. Nello specifico sono stati la nebbia in partenza e una fitta nevicata, accompagnata da un forte vento, a portare alla cancellazione dell’evento, richiesta dagli atleti: le condizioni erano completamente irregolari, la gara era ormai diventata una farsa e il vantaggio acquisito dagli atleti scesi inizialmente era enorme rispetto a chi si è trovato ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Lalibera maschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino, èa causa del maltempo che si è abbattuto sulla pista statunitense nel corso della. Erano scesi soltanto i primi 24 atleti e dunque il risultato non è stato omologato, visto che dac’è bisogno delladi almeno 30 uomini per convalidare l’esito della pista. Nello specifico sono stati la nebbia in partenza e una fitta nevicata, accompagnata da un forte vento, a portare alla cancellazione dell’evento, richiesta dagli atleti: le condizioni erano completamente irregolari, laera ormai diventata una farsa e il vantaggio acquisito dagli atleti scesi inizialmente era enorme rispetto a chi si è trovato ...

