Per Meloni e Macron il divorzio costa troppo (Di venerdì 3 marzo 2023) Il ministro dell'economia francese Le Maire vede a Roma Giorgetti e Urso. Riparte il dialogo fra Italia e Francia: dove non poté la politica, poté il business Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 marzo 2023) Il ministro dell'economia francese Le Maire vede a Roma Giorgetti e Urso. Riparte il dialogo fra Italia e Francia: dove non poté la politica, poté il business

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Il superbonus una misura solo per ricchi? Spazzata via un’altra bufala del governo Meloni. Qui da Udine con… - stanzaselvaggia : Gandhi, dopo che la famiglia era caduta in povertà, a 18 anni prese una nave da Bombay per Southampton. Più tardi… - FratellidItalia : ?? Cresce e si consolida sempre più la fiducia degli italiani nel Presidente Meloni e in #FratellidItalia. Avanti co… - solina_paolo : RT @elio_vito: Che il governo Meloni vanti come un successo il rinvio del voto europeo sullo stop alle auto inquinanti dal 2035 dispiace ma… - marilom_ : RT @stanzaselvaggia: Gandhi, dopo che la famiglia era caduta in povertà, a 18 anni prese una nave da Bombay per Southampton. Più tardi and… -