Per Innovatec nel 2022 ricavi a 289 mln (+21%), ebit a 18,7 mln (+75%) (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Innovatec ha chiuso l'esercizio 2022 con risultati positivi, proseguendo lungo il proprio percorso di sviluppo pur in una fase marcata da significative incertezze macroeconomiche e caratterizzata da maggiori costi energetici e da un andamento randomico della normativa ecobonus. In questo contesto, Innovatec ha continuato da oltre un anno a crescere trimestralmente double digit registrando ricavi a 289 milioni di euro, in aumento del 21% rispetto allo scorso esercizio proformato. Positivi i risultati del business dell'Efficienza Energetica, che ha generato ricavi per 113 milioni di euro (+67%) e dell'Ambiente ed Economia Circolare, il quale ha registrato ricavi per 175 milioni di euro (+3%) con volumi e prezzi in aumento dimostrando solidità, capacità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) -ha chiuso l'eserciziocon risultati positivi, proseguendo lungo il proprio percorso di sviluppo pur in una fase marcata da significative incertezze macroeconomiche e caratterizzata da maggiori costi energetici e da un andamento randomico della normativa ecobonus. In questo contesto,ha continuato da oltre un anno a crescere trimestralmente double digit registrandoa 289 milioni di euro, in aumento del 21% rispetto allo scorso esercizio proformato. Positivi i risultati del business dell'Efficienza Energetica, che ha generatoper 113 milioni di euro (+67%) e dell'Ambiente ed Economia Circolare, il quale ha registratoper 175 milioni di euro (+3%) con volumi e prezzi in aumento dimostrando solidità, capacità di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Per Innovatec nel 2022 ricavi a 289 mln (+21%), ebit a 18,7 mln (+75%) - - fisco24_info : Per Innovatec nel 2022 ricavi a 289 mln (+21%), ebit a 18,7 mln (+75%): (Adnkronos) - Innovatec ha chiuso l’eserciz… - ArcaIncubatore : Economia circolare: Innovatec e OSAI Automation System insieme per il recupero di materia dai rifiuti… - EconomyUp : #EconomiaCircolare @Innovatec e OSAI Automation System insieme per il recupero di materia dai rifiuti… - cobat_consorzio : Webinar Diagnosi Energetica 2023 - dall'obbligo normativo ad una reale opportunità per le aziende. Clicca qui per… -