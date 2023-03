Per il weekend risalgono le temperature: massime fino a 16 gradi (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo la fase instabile di questi giorni, tra venerdì e soprattutto nel fine settimana avremo un miglioramento delle condizioni atmosferiche con tempo più soleggiato e temperature miti durante il giorno. Dall’inizio della prossima settimana sarà possibile l’arrivo di correnti più fredde da nord-est che potranno portare un nuovo peggioramento sul Nord-Italia. A cura di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 3 marzo 2023 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso o al più con nubi sparse. Nel primo mattino possibili banchi di nebbia o foschie sulla medio-bassa pianura.temperature: Minime comprese tra 0 e 4°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 10 e 14°C.Venti: In pianura debole da sud-ovest, in quota debole da nord-est. Sabato 4 marzo 2023 Tempo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo la fase instabile di questi giorni, tra venerdì e soprattutto nel fine settimana avremo un miglioramento delle condizioni atmosferiche con tempo più soleggiato emiti durante il giorno. Dall’inizio della prossima settimana sarà possibile l’arrivo di correnti più fredde da nord-est che potranno portare un nuovo peggioramento sul Nord-Italia. A cura di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 3 marzo 2023 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso o al più con nubi sparse. Nel primo mattino possibili banchi di nebbia o foschie sulla medio-bassa pianura.: Minime comprese tra 0 e 4°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate,comprese tra 10 e 14°C.Venti: In pianura debole da sud-ovest, in quota debole da nord-est. Sabato 4 marzo 2023 Tempo ...

