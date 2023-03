Pensioni vecchiaia, da invalidità ad arretrati: come funziona (Di venerdì 3 marzo 2023) Per poter beneficiare della pensione di vecchiaia occorre aver raggiunto 20 anni di contribuzione e 67 anni di età, sia per gli uomini che per le donne e per tutti i lavoratori, siano essi dipendenti, pubblici e privati, e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e altro). È possibile inoltre sommare i contributi da lavoratore dipendente con quelli da lavoratore autonomo per il raggiungimento dei 20 anni di contributi, sia per quanto riguarda il requisito anagrafico dei 67 anni di età che resta immutato fino al 2026. Per quanto concerne il requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia, è stato stabilito in maniera unica e unitaria per tutti i lavoratori e tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap e altro), 20 anni di contribuzione. Per il raggiungimento del requisito contributivo dei 20 anni, l’Inps ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 3 marzo 2023) Per poter beneficiare della pensione dioccorre aver raggiunto 20 anni di contribuzione e 67 anni di età, sia per gli uomini che per le donne e per tutti i lavoratori, siano essi dipendenti, pubblici e privati, e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e altro). È possibile inoltre sommare i contributi da lavoratore dipendente con quelli da lavoratore autonomo per il raggiungimento dei 20 anni di contributi, sia per quanto riguarda il requisito anagrafico dei 67 anni di età che resta immutato fino al 2026. Per quanto concerne il requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alla pensione di, è stato stabilito in maniera unica e unitaria per tutti i lavoratori e tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap e altro), 20 anni di contribuzione. Per il raggiungimento del requisito contributivo dei 20 anni, l’Inps ...

