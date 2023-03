Pensioni, stanno per partire gli accertamenti: verifica necessaria (Di venerdì 3 marzo 2023) Ogni anno, l’Inps fa eseguire un accertamento sulle Pensioni per verificare che i pagamenti avvengano in modo regolare. La ragione è che spesso occorrono situazioni in cui per esempio qualcuno percepisce la pensione di qualcun altro in modo indebito. I casi sono numerosi, ed è per questo che la verifica avviene puntualmente. Per fare questa operazione, generalmente l’Inps si serve di una serie di meccanismi, che mette in campo in modo combinato. Pensioni-grantennistoscana.itQuesti sistemi, permettono di assicurare che l’accertamento venga eseguito nel modo corretto. Al contempo, sono un modo per impedire che i pensionati incorrano in tutta una serie di situazioni di certo non piacevoli. E dunque, anche per il periodo 2023/2024, si svolgeranno i suddetti accertamenti sulle Pensioni che ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 3 marzo 2023) Ogni anno, l’Inps fa eseguire un accertamento sulleperre che i pagamenti avvengano in modo regolare. La ragione è che spesso occorrono situazioni in cui per esempio qualcuno percepisce la pensione di qualcun altro in modo indebito. I casi sono numerosi, ed è per questo che laavviene puntualmente. Per fare questa operazione, generalmente l’Inps si serve di una serie di meccanismi, che mette in campo in modo combinato.-grantennistoscana.itQuesti sistemi, permettono di assicurare che l’accertamento venga eseguito nel modo corretto. Al contempo, sono un modo per impedire che i pensionati incorrano in tutta una serie di situazioni di certo non piacevoli. E dunque, anche per il periodo 2023/2024, si svolgeranno i suddettisulleche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MattiaMisiti3 : @GiuseppeConteIT E come si fa ? Vuoi RDC , pensioni più alte e sussidi continui . Come si fa ? Sei un cazzaro e sol… - Marciare60 : E mentre Giorgia ed Elly viaggiano per gli equilibri europei in Italia molti stanno sfarfallando per mancanza di me… - CatiaUcini : RT @carlett75923871: Necessario riportare #opzionadonna alla sua forma originale ! 20000 donne stanno aspettando !! #opzionedonnastessireq… - Kevthiryx : @matteosalvinimi Si parla sempre di pensioni e mai di stipendi. E poi ci chiediamo perchè gli italiani stanno coi g… - mariarossi9309 : RT @carlett75923871: Necessario riportare #opzionadonna alla sua forma originale ! 20000 donne stanno aspettando !! #opzionedonnastessireq… -