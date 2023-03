Pensioni, scatta la sospensione: entro quando bisogna consegnare il modulo obbligatorio (Di venerdì 3 marzo 2023) Alcuni pensionati potranno vedersi sospendere la pensione se non consegnano un modulo in tempo. La scadenza è stata fissata e per non incorrere a inconvenienti è meglio che venga rispettata. I modulo vanno scaricati e riconsegnati in banca entro il termine stabilito. Quali sono i pensionati soggetti a tale verifica? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Pensioni, la bellissima novità per gli italiani: segnatevi questa data Leggi anche: Pensioni, aumenti in arrivo a marzo 2023: tutti i dettagli Certificato di esistenza in vita, chi deve consegnarlo e entro quando A partire dal 20 marzo 2023, i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi riceveranno da Citibank N.A., l’Istituto di credito ... Leggi su tvzap (Di venerdì 3 marzo 2023) Alcuni pensionati potranno vedersi sospendere la pensione se non consegnano unin tempo. La scadenza è stata fissata e per non incorrere a inconvenienti è meglio che venga rispettata. Ivanno scaricati e riconsegnati in bancail termine stabilito. Quali sono i pensionati soggetti a tale verifica? (Continua dopo le foto) Leggi anche:, la bellissima novità per gli italiani: segnatevi questa data Leggi anche:, aumenti in arrivo a marzo 2023: tutti i dettagli Certificato di esistenza in vita, chi deve consegnarlo eA partire dal 20 marzo 2023, i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi riceveranno da Citibank N.A., l’Istituto di credito ...

