Pensione in cumulo  Come avere un unico assegno a fine carriera

(Di venerdì 3 marzo 2023) Esiste la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per accedere ad un’unica pensione, senza oneri per l’interessato né passaggio di contributi da una gestione all’altra. Vediamo in cosa consiste e chi ne ha diritto