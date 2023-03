Pene amputato, ma il tumore non c'è: il paziente chiede i danni (Di venerdì 3 marzo 2023) L'operazione non era da fare perché il paziente non era affetto da tumore ma da una forma di sifilide curabile con farmaci. L'intervento risale al 2018. Ora un 68enne aspetta la decisione del giudice. Solo l'ultimo dei casi di presunti errori medici Leggi su vanityfair (Di venerdì 3 marzo 2023) L'operazione non era da fare perché ilnon era affetto dama da una forma di sifilide curabile con farmaci. L'intervento risale al 2018. Ora un 68enne aspetta la decisione del giudice. Solo l'ultimo dei casi di presunti errori medici

