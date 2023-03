Pelé, nel testamento l'ammissione mai fatta nella sua vita (Di venerdì 3 marzo 2023) ROMA - Potrebbe esserci una nuova erede di Pelé : nel testamento di O Rei, infatti, viene considerata la possibilità che, olte ai sei figli, due nipoti e la vedova Marcia Aoki, ci sia anche Maria do ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 marzo 2023) ROMA - Potrebbe esserci una nuova erede di: neldi O Rei, infatti, viene considerata la possibilità che, olte ai sei figli, due nipoti e la vedova Marcia Aoki, ci sia anche Maria do ...

