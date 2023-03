Pedro Pascal: uno, cento, mille ruoli dell'attore che fa impazzire tutt* (Di venerdì 3 marzo 2023) L'eroe di The Last of Us e The Mandalorian è un uomo dalle molteplici facce, una più adorabile dell'altra Leggi su wired (Di venerdì 3 marzo 2023) L'eroe di The Last of Us e The Mandalorian è un uomo dalle molteplici facce, una più adorabile'altra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheLastOfUsBR : 20 segundos de Pedro Pascal e Bella Ramsey sendo GIGANTES! #TheLastOfUs Left Behind - forumpandlr : Pedro Pascal para a Flaunt Magazine. - Jessthesohodo11 : RAGA UN AUDIOBOOK LETTO DA PEDRO FOTTUTO PASCAL 7h e 55 DELLA SUA VOCE - ohandrewishere : the speech applies to everyone. attualmente la questione é incentrata cosun Pedro Pascal la mia critica (condivisa… - JonZuCa : Puro pinche Pedro Pascal alv pariente -