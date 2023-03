Pd, Schlein vede Bonaccini: “D’accordo su unità. Presidente? Vedremo forme e modi” (Di venerdì 3 marzo 2023) “Ci siamo trovati sulla necessità di garantire la massima unitarietà in questa fase nuova del Pd e abbiamo avviato un confronto che proseguirà nei prossimi giorni per lavorare assieme per il rilancio del Pd e per le sfide che ci aspettano”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, al termine dell’incontro con Stefano Bonaccini. Per quanto riguarda i ruoli “ne parleremo nei prossimi giorni”. I due sfidanti alle primarie hanno avuto un colloquio di un’ora e mezzo nella sede bolognese del Pd. “Vogliamo evitare le fratture e le divisioni che hanno caratterizzato il partito in questi ultimi anni” ha aggiunto il Presidente della Regione Emilia-Romagna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) “Ci siamo trovati sulla necessità di garantire la massima unitarietà in questa fase nuova del Pd e abbiamo avviato un confronto che proseguirà nei prossimi giorni per lavorare assieme per il rilancio del Pd e per le sfide che ci aspettano”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, al termine dell’incontro con Stefano. Per quanto riguarda i ruoli “ne parleremo nei prossimi giorni”. I due sfidanti alle primarie hanno avuto un colloquio di un’ora e mezzo nella sede bolognese del Pd. “Vogliamo evitare le fratture e le divisioni che hanno caratterizzato il partito in questi ultimi anni” ha aggiunto ildella Regione Emilia-Romagna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

