(Di venerdì 3 marzo 2023) Pd, l'esultanza di Ellydopo la vittoria alle primarie a palazzo cenci Pd, morto in senatore Bruno Astorre: sul luogo della tragedia la polizia scientifica con tajani Fotogallery - Giorgia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Crotone, la segretaria del #PD Elly #Schlein rende omaggio alle vittime del naufragio e incontra una giovane donna… - infoitinterno : Schlein incontra Bonaccini a Bologna: 'D'accordo sul garantire la massima unità al Pd' - MediasetTgcom24 : Pd, Schlein incontra Bonaccini: assicurare l'unità per una nuova fase #schlein #bonaccini #pd #ellyschlein #3marzo - repubblica : Schlein incontra Bonaccini a Bologna: in ballo il futuro del Pd [a cura della redazione Politica] - Civetta46262114 : RT @ultimora_pol: Crotone, la segretaria del #PD Elly #Schlein rende omaggio alle vittime del naufragio e incontra una giovane donna afghan… -

"Sabato antifascista" a Firenze Meloni, con l'elezione di, è ricaduta nel secolo scorso Le tre sorprese della sinistra guidata da- Molinari Il nodo della direzione del Pd e della ...... morto in senatore Bruno Astorre: sul luogo della tragedia la polizia scientifica con tajani Fotogallery - Giorgia Meloni in visita in India cambio ai vertici Fotogallery - Ellye la nuova ...La segretaria Pd Ellyincontrerà oggi a Bologna il presidente dell'Emilia - Romagna Stefano Bonaccini. E quanto si apprende da fonti del partito Adm/Int13

Schlein incontra Bonaccini a Bologna: "D'accordo sul garantire la massima unità al Pd". Ma i nodi restano la Repubblica

La neo segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, uscito sconfitto alla primarie dem. "Ci siamo trovati nella necessità di assicurare ...Elly Schlein ha chiesto un incontro a Stefano Bonaccini per oggi. Dunque, i due dovrebbero vedersi e l’accordo di massima sui nuovi assetti del Pd potrebbe sbloccarsi già in giornata. Intanto, fervono ...