Pd, da Schlein-Bonaccini primo passo per unità (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – L'incontro c'è stato. La volontà reciproca di lavorare insieme e assicurare "l'unitarietà" del Pd è stata messa agli atti. Su "forme e modi" della collaborazione però non c'è ancora una definizione. Ci saranno altri confronti, nei prossimi giorni, su questo. Elly Schlein e Stefano Bonaccini si sono visti a Bologna nel pomeriggio. Sede del Pd bolognese. Un'ora e mezza circa di 'faccia a faccia'. L'incontro inizia nel segno del fair play con Bonaccini, si riferisce, che regala un mazzo di fiori alla neo segretaria. E finisce nello stesso segno: Schlein e il presidente dell'Emilia Romagna si presentano insieme davanti ai cronisti. Il messaggio è univoco: chiudere la pagina della sfida congressuale e avviare un percorso di costruzione del nuovo Pd. La volontà di provare a farlo insieme, si riferisce, è ...

