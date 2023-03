Pd: Borghi, 'Schlein partita bene, Conte? Giusta interlocuzione ma abbiamo nostra agenda' (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "L'incontro tra la segretaria Schein e Bonaccini per costruire le ragioni dell'unità del partito. Confido avverrà", dice il senatore Enrico Borghi all'Adnkronos poco prima che l'agenda della giornata venisse stravolta per il Pd dalla tragica scomparsa di Bruno Astorre. Per Borghi, sostenitore di Stefano Bonaccini al congresso, la partenza di Elly Schlein è stata caratterizzata da "gesti apprezzabili e apprezzati", come la richiesta di dimissioni al ministro Matteo Piantedosi e la presenza ieri alla camera ardente a Crotone. E sul riavvicinamento a Giuseppe Conte che domani sarà con la segretaria a Firenze alla manifestazione anti-fascista, Borghi dice che si tratta della "naturale evoluzione dell'esito del congresso". Ma parlando con l'Adnkronos, specifica ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "L'incontro tra la segretaria Schein e Bonaccini per costruire le ragioni dell'unità del partito. Confido avverrà", dice il senatore Enricoall'Adnkronos poco prima che l'della giornata venisse stravolta per il Pd dalla tragica scomparsa di Bruno Astorre. Per, sostenitore di Stefano Bonaccini al congresso, la partenza di Ellyè stata caratterizzata da "gesti apprezzabili e apprezzati", come la richiesta di dimissioni al ministro Matteo Piantedosi e la presenza ieri alla camera ardente a Crotone. E sul riavvicinamento a Giuseppeche domani sarà con la segretaria a Firenze alla manifestazione anti-fascista,dice che si tratta della "naturale evoluzione dell'esito del congresso". Ma parlando con l'Adnkronos, specifica ...

