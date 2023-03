Pd | Bonaccini | ' via magliette | ora c' è solo quella del Pd' **

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : [INCHIESTA ESCLUSIVA] PRIMARIE DEL PD TRUCCATE IN CAMPANIA. Nella nuova inchiesta del team Backstair di… - sbonaccini : Basta liti, ora lavoriamo insieme per tenere unito il #Pd. L'avversario da combattere è la destra. La mia intervi… - Giorgiolaporta : Quelli che 'io pago il caffè col #pos perché il cash è da evasori fiscali', oggi daranno un paio di milioni di euro… - ciafapino : RT @fanpage: [INCHIESTA ESCLUSIVA] PRIMARIE DEL PD TRUCCATE IN CAMPANIA. Nella nuova inchiesta del team Backstair di - infoitinterno : Pd: Schlein vede Bonaccini, d’accordo su assicurare massima unità -

Da giorni aspettava una chiamata . Oggi l'incontro. Stefano, sconfitto alle primarie del, ha avuto un colloquio di oltre un'ora e mezzo con la neosegretaria dem Elly Schlein nella sede della federazione bolognese del partito di via Andreini, a ...Incontro di Schlein ea Bologna: vedremo un nuovoFFF di nuovo in piazza, in tutta Italia: Schlein piace, mentre non piace la polizia nelle scuole come è accaduto a Enna, durante un ..., l'esultanza di Elly Schlein dopo la vittoria alle primarie a palazzo cenci, morto in senatore Bruno Astorre: sul luogo della tragedia la polizia scientifica con tajani Fotogallery - Giorgia Meloni in visita in India cambio ai vertici Fotogallery - Elly Schlein e la nuova ...

Cosa ne sarà di Bonaccini nel Pd Tutte le ipotesi in campo ilGiornale.it

'Confronto prosegue, di ruoli parleremo nei prossimi giorni', ha detto la segretaria del Pd dopo un incontro con Bonaccini (ANSA) ...I sondaggi politici di Ipsos parlano della neo segretaria PD Elly Schlein, su cui in tanti ancora non si esprimono ...