Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Pazzesca rimonta dell'#AlNassr nel maxi recupero, ma CR7 resta a secco: La squadra di Garcia, sotto di un gol al 92… - RobertoConte201 : RT @mola_italia: Un gol incredibile, una rimonta pazzesca: il @ClubSCristal passa il turno dei preliminari di @Libertadores ??? @andreadig… - tizianad70 : Breve storia triste Un incontenibile Maxey con la second unit mi fanno sognare con una rimonta pazzesca... rientrano gli starters... #sixers - Linus2k : Grandissima rimonta di #edoardo e assolutamente vittoria meritata per una crescita pazzesca. E soprattutto ci ha ev… - mola_italia : Un gol incredibile, una rimonta pazzesca: il @ClubSCristal passa il turno dei preliminari di @Libertadores ???… -

Clamorosadell' Al Nassr di Ronaldo e Rudi Garcia nella 19ª giornata del campionato saudita. Sotto di un gol al 92', vittorioso al tirplice fischio per 3 - 1, con tanto di primo posto solitario blindato,...... JOYNER HOLMES produce ladella Dinamo, segna i canestri decisivi, tiro libero e stoppata compresa negli ultimi secondi, finirà con 26 punti 7 rimbalzi e 5 assist,prestazione anche ...Vittoriadel russo campione in carica. Progressi per il tedesco, che batte l'australiano O' Connell. ... anche lui vittorioso in, per 3 - 6 6 - 3 6 - 3 sullo svedese Mikael Ymer. B. Van ...

Pazzesca rimonta dell'Al Nassr nel maxi recupero, ma CR7 resta a secco Corriere dello Sport

La squadra di Garcia, sotto di un gol al 92', la ribalta in un extratime "extralarge", vincendo per 3-1 e confermandosi al primo posto nel campionato saudita, senza lo zampino di Cristiano Ronaldo ...Incredibile vittoria della Dinamo, che va sotto nel 3° quarto con un parziale di 16-0 per Lucca, avanti 70-60 a 5' dalla fine quando arriva la pazzesca reazione di Sassari, trascinate da Gustavsson e ...