Pavia, una lite per le bollette degenera e finisce in tragedia: 25enne nigeriano muore accoltellato (Di venerdì 3 marzo 2023) Una lite per le bollette si trasforma in una tragedia. Ancora… Succede tutto ieri sera a Mortara, in provincia di Pavia: due inquilini litigano con la padrona di casa per luce e gas. Interviene il figlio e accoltella uno dei due, che muore poche ore dopo in ospedale. I carabinieri sono intervenuti alle 21.45, dopo la segnalazione di una lite tra un italiano di 46 anni e due nigeriani, di 31 e 25, all'interno di una cascina, lungo la strada provinciale per Olevano. Pavia, una lite per le bollette degenera: 25enne nigeriano muore accoltellato Al loro arrivo, i militari hanno trovato solo il 46enne, pluripregiudicato, e la mamma di lui, di 67 anni, che ...

