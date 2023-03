Pavia, 25enne protesta perché la casa in affitto è senza luce e gas: il figlio della proprietaria lo uccide a coltellate (Di venerdì 3 marzo 2023) È stato sottoposto a fermo dai carabinieri l’uomo accusato dell’omicidio di Christian Ikowge, 25 anni, operaio incensurato e originario della Nigeria. Il giovane è stato ferito a morte con alcune coltellate, la sera del 2 marzo a Mortara nel Pavese, al culmine di una lite. In carcere a Pavia è finito Antonio Canale, 46 anni, con diversi precedenti alle spalle. Tra le altre cose era stato arrestato nel 2016 e poi condannato nell’ambito di una maxi inchiesta su estorsioni, rapine, attentati incendiari e pestaggi, ma in seguito era finito nei guai anche per spaccio di stupefacenti mentre era agli arresti domiciliari. La vicenda è avvenuta intorno alle 21 alla cascina Montericco, sulla provinciale per Olevano, dove risiede la madre di Canale, 67 anni, e dove un alloggio era affittato al Ikowge e al fratello di lui, 31 anni. I due si erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) È stato sottoposto a fermo dai carabinieri l’uomo accusato dell’omicidio di Christian Ikowge, 25 anni, operaio incensurato e originarioNigeria. Il giovane è stato ferito a morte con alcune, la sera del 2 marzo a Mortara nel Pavese, al culmine di una lite. In carcere aè finito Antonio Canale, 46 anni, con diversi precedenti alle spalle. Tra le altre cose era stato arrestato nel 2016 e poi condannato nell’ambito di una maxi inchiesta su estorsioni, rapine, attentati incendiari e pestaggi, ma in seguito era finito nei guai anche per spaccio di stupefacenti mentre era agli arresti domiciliari. La vicenda è avvenuta intorno alle 21 alla cascina Montericco, sulla provinciale per Olevano, dove risiede la madre di Canale, 67 anni, e dove un alloggio era affittato al Ikowge e al fratello di lui, 31 anni. I due si erano ...

