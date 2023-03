Paulo Dybala e il caso degli stipendi arretrati. E domenica c’è Roma-Juventus… (Di venerdì 3 marzo 2023) E’ rimasto qualcosa in sospeso tra la Juventus e Paulo Dybala. Certamente da un punto di vista tecnico ed emotivo, ma anche, pragmaticamente, a livello economico. Sentito dai magistrati nell’ambito dell’inchiesta Prisma che coinvolge appunto il club piemontese e ed in particolare i bilanci dal 2019 al 2021 della Juve, l’attaccante argentino ha ammesso di dover ricevere ancora dei soldi dai bianconeri. La cifra in sospeso è di 3,7 milioni di euro e si riferisce alla seconda manovra stipendi, come viene comunemente definita, ovvero quella relativa alla stagione 2020-21. Soldi che Dybala avrebbe dovuto percepire nel momento in cui ha lasciato Torino non potendo essere “spalmati” su altri anni di contratto. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Il termine per ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) E’ rimasto qualcosa in sospeso tra la Juventus e. Certamente da un punto di vista tecnico ed emotivo, ma anche, pragmaticamente, a livello economico. Sentito dai magistrati nell’ambito dell’inchiesta Prisma che coinvolge appunto il club piemontese e ed in particolare i bilanci dal 2019 al 2021 della Juve, l’attaccante argentino ha ammesso di dover ricevere ancora dei soldi dai bianconeri. La cifra in sospeso è di 3,7 milioni di euro e si riferisce alla seconda manovra, come viene comunemente definita, ovvero quella relativa alla stagione 2020-21. Soldi cheavrebbe dovuto percepire nel momento in cui ha lasciato Torino non potendo essere “spalmati” su altri anni di contratto. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Il termine per ...

