Paul Heyman | “Impossibile per The Rock essere in forma per Wrestlemania”

Si è tanto parlato negli ultimi mesi del possibile scontro tra The Rock e Roman Reigns che, come ben sapete, non si terrà in quel di Wrestlemania a causa di diversi motivi. Il più discusso negli ultimi mesi è stato una vera e propria rinuncia dello stesso Great One a causa della preparazione fisica carente, almeno per quanto concerne il lottare sul ring. Un altro dettaglio non da trascurare è l'agenda del People's Champion, che è stracolma di impegni ovviamente, sia legati ad Hollywood che meno. A riguardo Paul Heyman ha voluto dire la sua, in una recente intervista, dando la sua sempre intelligente ed illustra opinione. "Impossibile per lui salire sul ring, non ce l'avrebbe mai fatta" "Non ho mai parlato con Dwayne di Wrestlemania – esordisce Heyman – Ho ...

