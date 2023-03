Pattinaggio artistico, Mondiali Junior 2023: Memola sesto dopo lo short, ma il podio è vicino (Di venerdì 3 marzo 2023) Nikolaj Memola è in piena corsa per una medaglia ai Campionati Mondiali Junior 2023 di Pattinaggio artistico, rassegna in scena questa settimana in Canada, nello specifico a Calgary. L’azzurro infatti si è piazzato al sesto posto dopo lo short program a meno di tre punti dal gradino più basso del podio, al momento occupato dall’elvetico Naoki Rossi. L’allievo di Olga Romanova si è reso artefice di una prova convincente, inaugurata con un promettente triplo axel e proseguita con un triplo loop di buona fattura. Ma per via soprattutto di una leggera défaillance nella fondamentale catena triplo lutz/triplo toeloop, eseguita con uno step out, l’atleta stanziato all’IceLab si è dovuto accontentare di 76.72 (40-52, 36.20), ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Nikolajè in piena corsa per una medaglia ai Campionatidi, rassegna in scena questa settimana in Canada, nello specifico a Calgary. L’azzurro infatti si è piazzato alpostoloprogram a meno di tre punti dal gradino più basso del, al momento occupato dall’elvetico Naoki Rossi. L’allievo di Olga Romanova si è reso artefice di una prova convincente, inaugurata con un promettente triplo axel e proseguita con un triplo loop di buona fattura. Ma per via soprattutto di una leggera défaillance nella fondamentale catena triplo lutz/triplo toeloop, eseguita con uno step out, l’atleta stanziato all’IceLab si è dovuto accontentare di 76.72 (40-52, 36.20), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anitsirc_TS : @Chiaraandy ?? pattinaggio artistico è na favola si - CarabatIl : @Albe_1964 @ArturoB23022138 Ha pure scritto un libro!!! ???????? Dici che posso candidarmi per le prossime olimpiadi ne… - AseroGiovanna : @invigileattesa2 Qual'e' il problema? La kabayeva e' campionessa di pattinaggio artistico, molto brava e molto famo… - Chiaraandy : @anitsirc_TS Anch'io non mi stacco con Olimpiadi e simili, adoro il pattinaggio artistico mentre la ginnastica un po' meno - realpeppons : @Nicola89144151 Naturalmente per questioni lavorative sarò impegnato sugli sport invernali da qui a fine stagione c… -