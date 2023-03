Pato: «Ancelotti lo amo, può dare tanto al Brasile» (Di venerdì 3 marzo 2023) L’ex attaccante di Milan e Chelsea, Alexandre Pato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tmw ripercorrendo il suo passato in maglia rossonera. Di seguito le parole di Pato: Manchi dall’Italia dal 2013. Cos’è l’Italia e il Milan per te? «Se Ibrahimovic ha passato i 40 anni e sta bene lì c’è un motivo. Amo il Milan che mi ha dato tanto. Mi piace molto la Serie A e l’Italia mi manca. L’ho detto a mia moglie che tornerei e lei è disposta a fare qualsiasi cosa per me. Resto un appassionato del vostro paese che ha persone bellissime e appassionate di calcio. Come detto non so cosa mi riserverà il futuro ma le porte a un mio ritorno sono certamente aperte». Sei arrivato al Milan a 17 anni. In molti ti vedevano allora come il futuro dei rossoneri. Lo pensavi anche tu? «Un consiglio che do a tutti i giocatori: non devi capire solo quel ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 marzo 2023) L’ex attaccante di Milan e Chelsea, Alexandre, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tmw ripercorrendo il suo passato in maglia rossonera. Di seguito le parole di: Manchi dall’Italia dal 2013. Cos’è l’Italia e il Milan per te? «Se Ibrahimovic ha passato i 40 anni e sta bene lì c’è un motivo. Amo il Milan che mi ha dato. Mi piace molto la Serie A e l’Italia mi manca. L’ho detto a mia moglie che tornerei e lei è disposta a fare qualsiasi cosa per me. Resto un appassionato del vostro paese che ha persone bellissime e appassionate di calcio. Come detto non so cosa mi riserverà il futuro ma le porte a un mio ritorno sono certamente aperte». Sei arrivato al Milan a 17 anni. In molti ti vedevano allora come il futuro dei rossoneri. Lo pensavi anche tu? «Un consiglio che do a tutti i giocatori: non devi capire solo quel ...

