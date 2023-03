Pasta e fagioli, ricetta classica (Di venerdì 3 marzo 2023) La Pasta e fagioli è sempre una ricetta comoda, veloce e molto utile. Questa ricetta potete prepararla per un pranzo o una cena in famiglia o anche all’interno di un buffet per un aperitivo. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti 300 g di Pasta 200 g di fagioli secchi 1 spicchio d’aglio 1 peperoncino piccolo 1 grattata di pepe nero 3-4 cucchiaini di salsa di pomodoro Maggiorana essiccata q.b. Timo essiccato q.b. Sale fino q.b. 4-5 cucchiai di olio evo 2 lt. d’acqua Iniziamo la preparazione della Pasta e fagioli mettendo i fagioli in acqua, se utilizzate quelli secchi, almeno 10 ore prima. Se invece utilizzate i fagioli in scatola potete saltare questo passaggio. Quindi pulite uno spicchio ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 3 marzo 2023) Laè sempre unacomoda, veloce e molto utile. Questapotete prepararla per un pranzo o una cena in famiglia o anche all’interno di un buffet per un aperitivo. Vediamo insieme laIngredienti 300 g di200 g disecchi 1 spicchio d’aglio 1 peperoncino piccolo 1 grattata di pepe nero 3-4 cucchiaini di salsa di pomodoro Maggiorana essiccata q.b. Timo essiccato q.b. Sale fino q.b. 4-5 cucchiai di olio evo 2 lt. d’acqua Iniziamo la preparazione dellamettendo iin acqua, se utilizzate quelli secchi, almeno 10 ore prima. Se invece utilizzate iin scatola potete saltare questo passaggio. Quindi pulite uno spicchio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MBarrui : @IlarioDiGiovamb @RadioRadioWeb Ma nella pasta alla scorreggiona metti i fagioli cannellini o borlotti, ma soprattu… - byH_Leitenbauer : RT @Alice24871717: 'ciao tesoro scusami non so come dirtelo ma te lo dico domani hai l'aereo ci sono casini come prevedevo' mentre mangio… - Alessandro_Se : @robertosaviano Robé ti piace pasta e fagioli? - AdrianoGalleri2 : @DomaniGiornale @StefanoFeltri Ci siete arrivati alfine. 'Ha stato Salveeneeh' è un vostro classico cavallo di batt… - Toni_ct_1 : RT @Alice24871717: 'ciao tesoro scusami non so come dirtelo ma te lo dico domani hai l'aereo ci sono casini come prevedevo' mentre mangio… -