«Paratici mi faceva tenere i documenti sulle plusvalenze sempre con me in una valigetta per tenerli nascosti» Il Corriere di Torino torna ancora una volta sul caso Juventus, questa volta è il segretario generale del club, Maurizio Lombardo a finire nel ciclone. Lombardo ha raccontato diversi retroscena agli inquirenti sul club bianconero contenuti in 17 pagine di verbale. Così il Corriere di Torino: "Dentro c'erano le side letter, ovvero gli accordi e le pattuizioni non depositati, secondo gli investigatori: «Erano tenute in una cartellina di Juventus — spiega, come persona informata sui fatti — e ce l'avevo io, sempre con me, in una valigetta»". Lombardo afferma che i documenti li portava sempre con sè perché Paratici lo chiamava anche di notte: «Poteva capitare che mi chiamassero a ogni ora e volessero sapere che cosa c'era scritto (Paratici chiamava anche di notte)».

