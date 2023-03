Papa: "La Chiesa non puo' nascondere la tragedia degli abusi" (Di venerdì 3 marzo 2023) "La Chiesa non puo' cercare di nascondere la tragedia degli abusi, di qualunque tipo siano" e non basta neanche "chiedere perdono". Il Papa torna sulla piaga della pedofilia e degli abusi commessi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) "Lanon puo' cercare dila, di qualunque tipo siano" e non basta neanche "chiedere perdono". Iltorna sulla piaga della pedofilia ecommessi ...

