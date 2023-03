Panini Tour 2023 arriva a Napoli tra figurine, fumetti e laboratori (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Panini Tour 2023 fa tappa a Napoli con la più grande carovana di divertimento, scambio e giochi per tutti gli appassionati. Dopo tre anni di pausa torna a colorare le piazze italiane il Panini Tour, l’iniziativa che dà appuntamento a tutti i fan delle figurine e ai collezionisti, e che da quest’anno si arricchisce Leggi su 2anews (Di venerdì 3 marzo 2023) Ilfa tappa acon la più grande carovana di divertimento, scambio e giochi per tutti gli appassionati. Dopo tre anni di pausa torna a colorare le piazze italiane il, l’iniziativa che dà appuntamento a tutti i fan dellee ai collezionisti, e che da quest’anno si arricchisce

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... toretedde : RT @figurinepanini: Il Panini Tour si sposta a NAPOLI per la 2^ Tappa! ??Sabato 4 e Domenica 5 Marzo ?? Rotonda Diaz, Lungomare Caracciolo… - figurinepanini : Il Panini Tour si sposta a NAPOLI per la 2^ Tappa! ??Sabato 4 e Domenica 5 Marzo ?? Rotonda Diaz, Lungomare Caracci… - toretedde : Le figurine, che passione: a Napoli il tour di Panini - IoGiaco : REPOST @figurinepanini Il Panini Tour è tornato e lo scorso weekend abbiamo fatto tappa a Lecce! Ecco tutto quello… - anto_xxv : Ragazzuoli cari, faccio un tentativo: Qualcuno di voi DOMENICA 5 va al PANINI TOUR alla Rotonda Diaz per scambiare… -

Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 3 al 5 marzo Clicca qui per tutte le informazioni E per i più piccini (ma non solo!) arriva a Napoli il Panini Tour Sabato 4 e domenica 5 marzo, la Rotonda Diaz ospiterà la più grande carovana di divertimento, ... Le figurine, che passione: a Napoli il tour di Panini 'Celo, celo, manca', il tormentone più amato da grandi e piccoli appassionati di calcio è di casa a Napoli. Dopo tre anni di pausa torna a colorare le piazze italiane il Panini Tour , l'iniziativa che dà appuntamento a tutti i fan delle figurine e ai collezionisti, e che da quest'anno si arricchisce della presenza delle altre anime della casa editrice modenese: ... Torna il "Panini Tour". L'evento è firmato da Industree Communication Hub Dopo un periodo di forzata interruzione, ritorna il Panini Tour , l'evento di Panini in cui gli appassionati e i collezionisti interagiscono tra loro in un'esperienza di gioco, sfida e scambio di figurine della Collezione Calciatori 2022 - 2023 . ... Clicca qui per tutte le informazioni E per i più piccini (ma non solo!) arriva a Napoli ilSabato 4 e domenica 5 marzo, la Rotonda Diaz ospiterà la più grande carovana di divertimento, ...'Celo, celo, manca', il tormentone più amato da grandi e piccoli appassionati di calcio è di casa a Napoli. Dopo tre anni di pausa torna a colorare le piazze italiane il, l'iniziativa che dà appuntamento a tutti i fan delle figurine e ai collezionisti, e che da quest'anno si arricchisce della presenza delle altre anime della casa editrice modenese: ...Dopo un periodo di forzata interruzione, ritorna il, l'evento diin cui gli appassionati e i collezionisti interagiscono tra loro in un'esperienza di gioco, sfida e scambio di figurine della Collezione Calciatori 2022 - 2023 . ... Le figurine, che passione: a Napoli il tour di Panini ilmattino.it Il Panini Tour 2023 fa tappa a Napoli Dopo tre anni di pausa torna a colorare le piazze italiane il Panini Tour, l’iniziativa che dà appuntamento a tutti i fan delle figurine e ai collezionisti, e che da quest’anno si arricchisce della pr ... Torna il “Panini Tour”. L'evento è firmato da Industree Communication Hub Dopo un periodo di forzata interruzione, ritorna il Panini Tour, l'evento di Panini in cui gli appassionati e i collezionisti interagiscono tra loro ... Dopo tre anni di pausa torna a colorare le piazze italiane il Panini Tour, l’iniziativa che dà appuntamento a tutti i fan delle figurine e ai collezionisti, e che da quest’anno si arricchisce della pr ...Dopo un periodo di forzata interruzione, ritorna il Panini Tour, l'evento di Panini in cui gli appassionati e i collezionisti interagiscono tra loro ...