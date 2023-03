Pandev: "Il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa, Spalletti sta facendo grandi cose, su Kvara.." (Di venerdì 3 marzo 2023) Goran Pandev, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di "Radio Goal", ecco le sue parole: "Il Napoli può fare qualcosa di speciale in Champions League, gioca il miglior calcio d'Europa e si sta divertendo tanto: Spalletti sta facendo grandi cose, una piazza come Napoli merita tanto e secondo me ha una possibilità di giocarsi anche la finale di Champions League. Kvaratskhelia mi piace molto, così come l'attacco del Napoli: è gente veloce, rapida, che va in profondità e ti viene incontro. Per la Lazio sarà difficile, anche se Sarri è molto organizzato, perchè l'attacco azzurro ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 3 marzo 2023) Goran, ex calciatore del, ha parlato a Radio Kiss Kiss, nel corso di "Radio Goal", ecco le sue parole: "Ilpuò fare qualcosa di speciale in Champions League,ild'e si sta divertendo tanto:sta, una piazza comemerita tanto e secondo me ha una possibilità dirsi anche la finale di Champions League.tskhelia mi piace molto, così come l'attacco del: è gente veloce, rapida, che va in profondità e ti viene incontro. Per la Lazio sarà difficile, anche se Sarri è molto organizzato, perchè l'attacco azzurro ...

