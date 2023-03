Panatta: “Il padel non riuscirà mai a soppiantare il tennis” (Di venerdì 3 marzo 2023) Cento bambini iscritti alla scuola tennis, adulti che occupano i cinque campi a tutte le ore, signore che si contendono un posto nei corsi collettivi, pensionati impegnati in doppi all'ultimo sangue. Se all'Adriano Panatta Racquet club di Treviso il tennis gode di buonissima salute il merito non è soltanto del potere di attrazione del campione che l'ha fondato un anno fa. Alla vigilia del 4 marzo, 'Giornata mondiale del tennis' istituita dieci anni fa per promuoverne benefici e pratica tra bambini, adulti e diversamente giovani, lo spiega all'AGI Adriano Panatta. “Il tennis italiano sta andando alla grande, e i risultati di Sinner, Berrettini, Musetti e Sonego hanno aumentato l'interesse verso questo sport, sulla stessa scia di quanto era successo negli anni Settanta e Ottanta con me, ... Leggi su agi (Di venerdì 3 marzo 2023) Cento bambini iscritti alla scuola, adulti che occupano i cinque campi a tutte le ore, signore che si contendono un posto nei corsi collettivi, pensionati impegnati in doppi all'ultimo sangue. Se all'AdrianoRacquet club di Treviso ilgode di buonissima salute il merito non è soltanto del potere di attrazione del campione che l'ha fondato un anno fa. Alla vigilia del 4 marzo, 'Giornata mondiale del' istituita dieci anni fa per promuoverne benefici e pratica tra bambini, adulti e diversamente giovani, lo spiega all'AGI Adriano. “Ilitaliano sta andando alla grande, e i risultati di Sinner, Berrettini, Musetti e Sonego hanno aumentato l'interesse verso questo sport, sulla stessa scia di quanto era successo negli anni Settanta e Ottanta con me, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: #Panatta: “Il #padel non riuscirà mai a soppiantare il #tennis” - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: #Panatta: “Il #padel non riuscirà mai a soppiantare il #tennis” - Agenzia_Italia : #Panatta: “Il #padel non riuscirà mai a soppiantare il #tennis” -