Pallanuoto Femminile, da venerdì 3 a domenica 5 marzo le finali di Coppa Italia a Ostia (Di venerdì 3 marzo 2023) . E’ partito il conto alla rovescia per le finali di Coppa Italia di Pallanuoto Femminile, trofeo detenuto dalla SIS che quest’anno vuole ripetere l’impresa. Quarti, semifinali e finali si svolgeranno al Polo Natatorio di Ostia “Freccia Rossa” ingresso via Quinqueremi. Le finali di Coppa Italia per la Pallanuoto Femminile Il Plebisicito Padova e la SIS Roma hanno vinto il girone di qualificazione di Coppa ed accederanno direttamente alle semifinali, nei quarti si affronteranno la Florentia ed Orizzonte Catania nel primo e Rapallo-Trieste nel secondo. Dall’esito dei quarti dipendono i successivi accoppiamenti delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023) . E’ partito il conto alla rovescia per ledidi, trofeo detenuto dalla SIS che quest’anno vuole ripetere l’impresa. Quarti, semisi svolgeranno al Polo Natatorio di“Freccia Rossa” ingresso via Quinqueremi. Lediper laIl Plebisicito Padova e la SIS Roma hanno vinto il girone di qualificazione died accederanno direttamente alle semi, nei quarti si affronteranno la Florentia ed Orizzonte Catania nel primo e Rapallo-Trieste nel secondo. Dall’esito dei quarti dipendono i successivi accoppiamenti delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Pallanuoto Femminile, da venerdì 3 a domenica 5 marzo le finali di Coppa Italia a Ostia - Guoi07369022 : RT @UnipolSai_CRP: ????03-05 marzo 2023 ??#UnipolSai intitola la Coppa Italia - #FinalSix di Pallanuoto femminile In bocca al lupo alle sei q… - LASalvemini : RT @DBM_Media: XI edizione della Coppa Italia UnipolSai Final Six di pallanuoto femminile @FINOfficial_ Tutte le foto scattate da Andrea St… - DBM_Media : XI edizione della Coppa Italia UnipolSai Final Six di pallanuoto femminile @FINOfficial_ Tutte le foto scattate da… - Lazio_TV : Si gioca in A1 con Anzio Waterpolis e Distretti Ecologici Roma -