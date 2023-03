Pallamano | la Polisportiva Gaeta ospita l’arcigno Sannio 

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa, dopo esser tornata prontamente alla vittoria contro il Lanzara (27-21) a seguito della sconfitta di misura per 27-26 subìta in casa del Benevento, si prepara ad un altro ostico impegno. Al Palasport Marica Bianchi di Pontinia arriva il Sannio, formazione che ha all’attivo 5 punti ma assolutamente da non sottovalutare dato che nel nuovo anno ha ottenuto già 3 punti nelle tre gare disputate finora, dimostrandosi osso duro tra le mura amiche e formazione che non molla assolutamente mai anche in trasferta. La formazione sannita nel 2023 ha infatti iniziato col piede giusto dato che è stata capace di vincere sul Fondi per 32-30 e pareggiare nel turno successivo con un combattuto 25-25 con ilSporting Club. Nel match d’andata terminó 27-19 nella gara d’esordio stagionale in favore di ...