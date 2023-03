Palladino | «Di Gregorio? Esistono delle gerarchie Sensi l’ho visto meglio»

(Di venerdì 3 marzo 2023) Raffaelein conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Monza ed Empoli ha parlato del possibile impiego di Michele Die StefanoCHIARE – Raffaeleparla cosìpossibili scelte di formazione, citando due ex Inter: «Faccio giocare sempre chi merita di giocare, personalmente le valutazioni le faccio di partita in partita. Gioca chi ha fame e voglia. La scorsa settimana volevo dare ad Alessio Cragno la possibilità di giocare e credo abbia fatto una buonissima partita. Contro l’Empoli ci sarà Didall’inizio perché comunque. Questa settimanamolto, ce l’ha messa tutta ...

... sabato ore 15 Monza, due rientri ma tre assenti perUn po' di notizie per tifosi e fantallenatori in ogni ruolo dei biancorossi: iniziamo dalla porta dove dovrebbe tornare Di...dovrebbe confermare il modulo 3 - 4 - 2 - 1, con Ditra i pali e con una linea difensiva a tre formata da Izzo, Pablo Marì e Caldirola. In mezzo Sensi e Pessina mentre Ciurria e ...A disposizione: Di, Sorrentino, Donati, Antov, Barberis, Mota Carvalho, Colombo, Ferraris, Valoti, Carboni, Ranocchia, Colpani, D'Alessandro, Vignato, Petagna. Allenatore:...

LIVE TMW - Monza, Palladino: "Con l'Empoli torna Di Gregorio, le critiche se costruttive aiutano a crescere" TUTTO mercato WEB

Le parole del tecnico alla vigilia del match con l'Empoli. Diverse le considerazioni del mister reduce dalla prestazione di Salerno segnata dalla sconfitta: "Questa settimana abbiamo lavorato su ciò c ...L'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Empoli annunciando l'assenza di Mota Carvalho: "Mota ha avuto una distorsione alla caviglia, ma ...