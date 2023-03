Palermo, alunno 13enne si accascia a scuola: il cuore riprende a battere grazie al defibrillatore (Di venerdì 3 marzo 2023) Un alunno di una scuola comprensiva di Santa Flavia ( Palermo ) questa mattina si è accasciato mentre si trovava in bagno. E' intervenuto personale del 118 che lo hanno trasferito all' ospedale dei ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 3 marzo 2023) Undi unacomprensiva di Santa Flavia () questa mattina si èto mentre si trovava in bagno. E' intervenuto personale del 118 che lo hanno trasferito all' ospedale dei ...

