Pago mette in imbarazzo la sua compagna Serena Enardu | Stai sempre a

Pago e Serena annunciano il loro ritorno a Verissimo, ma sembra che continuino ancora a stuzzicarsi Pago e Serena sono una delle coppie più chiacchierate in questo periodo. Dopo tanti anni insieme i due hanno partecipato a Temptation Island Vip e hanno messo un punto alla loro relazione. Se durante tutto il percorso è sembrato che Serena si stesse interessando sempre di più ad un corteggiatore, durante il falò di confronto molti telespettatori si sono ricreduto: Serena sembrava veramente stanca ed esasperata dei modi del suo fidanzato. Ovviamente, decidono di lasciare il programma prendendo strade diverse. Dopo poco lui viene scelto come concorrente del Grande Fratello Vip e, anche in quell'occasione, non riescono a star lontani. Serena entra in casa ...

