Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : #Pagliuca torna sul contatto #Iuliano-#Ronaldo: “Tirai un pugno all’arbitro #Ceccarini. E poi beccammo #Lippi…”… - agodipasquale : RT @willy_signori: “Tirai un pugno all’arbitro” e giù tutti a ridere. Ovviamente Pagliuca non fu espulso. - LavdoshAgaj : RT @TuttoMercatoWeb: #Pagliuca torna sul contatto #Iuliano-#Ronaldo: “Tirai un pugno all’arbitro #Ceccarini. E poi beccammo #Lippi…” #inter… - muntzer_thomas : RT @TuttoMercatoWeb: #Pagliuca torna sul contatto #Iuliano-#Ronaldo: “Tirai un pugno all’arbitro #Ceccarini. E poi beccammo #Lippi…” #inter… - ascend28g7 : RT @TuttoMercatoWeb: #Pagliuca torna sul contatto #Iuliano-#Ronaldo: “Tirai un pugno all’arbitro #Ceccarini. E poi beccammo #Lippi…” #inter… -

L'ex portiere nerazzurro nel corso della presentazione del suo libro \''Volare Libero', è tornato sul tanto discusso arbitraggio del 1998 ...L'ex portiere nerazzurro nel corso della presentazione del suo libro \''Volare Libero', è tornato sul tanto discusso arbitraggio del 1998 ...

TMW - Pagliuca e lo scontro Iuliano-Ronaldo: "Tirai un pugno all’arbitro Ceccarini" TUTTO mercato WEB

Scusso episodio tra Ronaldo e Iuliano: 'Meno male che non c'erano le telecamere, non so come non si sia visto ma ho dato un pugno al fianco all'arbitro Ceccarini. Lo avevamo accerchiato in 11 e si gir ...Gianluca Pagliuca, durante la presentazione della sua autobiografia, ha parlato dello scontro tra Iuliano e Ronaldo nel celebre Juventus-Inter del 1998. 'Meno male che non c'erano le telecamere, non s ...