Padova, mamma tira uno schiaffo al figlio sospeso da scuola e lui la denuncia per maltrattamenti (Di venerdì 3 marzo 2023) La denuncia con prova Secondo quanto ricostruito dal Corriere del Veneto, il ragazzo, dopo essere stato sospeso da scuola e averlo riferito a casa, avrebbe ricevuto una sberla in faccia dalla madre. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 marzo 2023) Lacon prova Secondo quanto ricostruito dal Corriere del Veneto, il ragazzo, dopo essere statodae averlo riferito a casa, avrebbe ricevuto una sberla in faccia dalla madre. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanielaDiDonat8 : Alta Padovana. Viene sospeso da scuola, la mamma gli tira uno schiaffo. E lui la denuncia ai carabinieri per maltra… - albertamanzoni : RT @MediasetTgcom24: Padova, mamma tira uno schiaffo al figlio sospeso da scuola e lui la denuncia per maltrattamenti #Padova #3marzo http… - paolo_carucci : Alta Padovana. Viene sospeso da scuola, la mamma gli tira uno schiaffo. E lui la denuncia ai carabinieri per maltra… - MediasetTgcom24 : Padova, mamma tira uno schiaffo al figlio sospeso da scuola e lui la denuncia per maltrattamenti #Padova #3marzo -