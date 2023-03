Padova, mamma schiaffeggia figlio sospeso da scuola: lui la denuncia (Di venerdì 3 marzo 2023) Uno schiaffo ricevuto dalla mamma, dopo essere stato sospeso da scuola, ha spinto un ragazzo di 16 anni a denunciarla ai carabinieri. L'episodio, riportato dal Messaggero, è accaduto in provincia di Padova. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 marzo 2023) Uno schiaffo ricevuto dalla, dopo essere statoda, ha spinto un ragazzo di 16 anni arla ai carabinieri. L'episodio, riportato dal Messaggero, è accaduto in provincia di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GILIOLADEBORTOL : Alta Padovana. Viene sospeso da scuola, la mamma gli tira uno schiaffo. E lui la denuncia ai carabinieri per maltra… - francobus100 : Alta Padovana. Viene sospeso da scuola, la mamma gli tira uno schiaffo. E lui la denuncia ai carabinieri per maltra… - nuova_venezia : Sedicenne denuncia la mamma a Padova: «Mi ha dato uno schiaffo sul viso» - mattinodipadova : Sedicenne denuncia la mamma a Padova: «Mi ha dato uno schiaffo sul viso» - Gazzettino : Alta Padovana. Viene sospeso da scuola, la mamma gli tira uno schiaffo. E lui la denuncia ai carabinieri per maltra… -