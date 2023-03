Pa | Cida a Zangrillo | Chiediamo retribuzioni adeguate e rinnovi dei contratti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Labitalia) - Un incontro positivo, quello svoltosi oggi pomeriggio tra il ministro per la Pubblica amministrazione Paoloe le confederazioni sindacali, tra cuiapprezza le oltre 156.000 assunzioni previste nel 2023 e la volontà espressa dal ministro di chiudere idi lavoro collettivi relativi al triennio 2019-2021, che tuttavia devono essere esigibili al livello periferico. Ritiene infatti necessario rendere la pubblica amministrazione nuovamente attrattiva per i giovani, puntando su, valorizzazione delle competenze e aggiornamento continuo. Temi particolarmente sentiti nei settori della sanità e della scuola. "Per salvare la sanità pubblica è necessario affrontare la grave carenza di personale che sta mettendo a ...